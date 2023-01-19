«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами

Расчеты реактивных системы залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) оказывают жизненно необходимую поддержку пехотным подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Бойцы используют реактивные системы «Град» для подавления сил противника на больших расстояниях. Эффективность этих орудий сложно переоценить — от воздействия снарядов не укроешься в блиндажах и окопах.

«Пот артиллеристов сберегает кровь пехоты, поэтому всеми силами стараемся как можно быстрее поддержать наших товарищей <...> десантников, разведчиков», — отметил командир батареи с позывным «Феникс», который окончил военную академию в прошлом году и сразу после выпуска попал в гущу событий.

На передовой каждый новый день — своеобразный экзамен, испытание профессиональных навыков, и, судя по результатам, обучение было пройдено на «отлично».

Интенсивность боевой работы не зависит от времени суток: координаты целей поступают днем и ночью. Так, очередную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили прямо во время записи репортажа, всего в 10 км от батареи.

«Отважные» незамедлительно вышли на огневые точки и нанесли удары по скоплению живой силы и бронетехники противника. В среднем одна установка отправляет в небо по 2–3 пакета за сутки, по 40 снарядов в каждом. Сразу после запуска — маневр для перемещения. По словам военных, ответ прилетает быстро, но к тому времени орудия и военные находятся уже в совсем другом месте.

Ранее, 12 января, офицер расчета РСЗО «Град» сообщил о ликвидации склада боеприпасов ВС Украины. Также российские служащие отрабатывают огневые задачи по поражению артбатарей противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники.

Накануне военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу одной из бригад артиллеристов. Военнослужащий, управляющий РСЗО «Град», наглядно показал, как осуществляется наведение батареи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».