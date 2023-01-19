Население Франции сильно пострадало от антироссийских санкций. Об этом 18 января в интервью «Известиям» рассказал французский волонтер и экс-военный Адриан Боке.

По словам Боке, сейчас жители Франции испытывают трудности из-за нехватки денег и роста цен, который начался в стране после антироссийских санкций.

«Вот в четверг [19 января] будет большая забастовка, ожидают тысячи человек на улицах. Это и врачи, и преподаватели, и работники самых разных профессий, которым не на что теперь стало жить, платить за свет, за газ, за отопление. Им не хватает денег на еду, потому что цены подскочили на 40%», ― рассказал бывший военный.

По его словам, вину за кризис во Франции попытались переложить на Россию, хотя она, по его мнению, ни в чем не виновата.

«В России-то всё хорошо, еда не подорожала, бензин тоже. А газ и электричество даже подешевели, так что французы понимают, что они страдают от санкций, а те, против кого санкции были направлены, чувствуют себя прекрасно. И поэтому многие французы сейчас понимают реальное положение вещей», ― пояснил Боке.

Помимо этого, волонтер обратил внимание на то, что благодаря его роликам всё больше и больше людей начали понимать масштабы преступлений украинских властей, в частности, в Буче.

«Я сам рассказывал им про то, что произошло в Буче, и вот тогда уже были видны какие-то результаты. Так что я думаю, что моя деятельность этому способствовала. Я говорил, что Украина ― террористическое государство, показывал, что они инсценируют сцены в Буче, которых не было на самом деле. Я доказывал это своими материалами», ― добавил Боке.

Ранее, 18 января, Адриан Боке попросил в России политического убежища и гражданства. Боке объяснил, что он опасается за жизнь своей 10-летней дочери во Франции.

Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и военного эксперта по натовскому вооружению, обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в середине декабря 2022 года.

Боке стал первым западным волонтером, кто публично заявил о провокации украинских боевиков в Буче. В мае 2022 года после посещения Донбасса он также заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных российских солдат.

В начале сентября журналист сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке.

Боке также отмечал, что по возвращении домой он был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях антироссийских санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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