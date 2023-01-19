Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области
Мир
Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями
Происшествия
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую
Мир
Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву
Мир
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Общество
Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах
Мир
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
Происшествия
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Мир
ЕС продолжит искать возможности для новых поставок оружия Украине
Общество
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств
Мир
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Мир
В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о страданиях французов от санкций против РФ

Военный эксперт Боке рассказал о страданиях французов от санкций против РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Население Франции сильно пострадало от антироссийских санкций. Об этом 18 января в интервью «Известиям» рассказал французский волонтер и экс-военный Адриан Боке.

По словам Боке, сейчас жители Франции испытывают трудности из-за нехватки денег и роста цен, который начался в стране после антироссийских санкций.

«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»
И.о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов — о готовности объединения ввести новые санкции и потенциале поставок оружия на Украину

«Вот в четверг [19 января] будет большая забастовка, ожидают тысячи человек на улицах. Это и врачи, и преподаватели, и работники самых разных профессий, которым не на что теперь стало жить, платить за свет, за газ, за отопление. Им не хватает денег на еду, потому что цены подскочили на 40%», ― рассказал бывший военный.

По его словам, вину за кризис во Франции попытались переложить на Россию, хотя она, по его мнению, ни в чем не виновата.

«В России-то всё хорошо, еда не подорожала, бензин тоже. А газ и электричество даже подешевели, так что французы понимают, что они страдают от санкций, а те, против кого санкции были направлены, чувствуют себя прекрасно. И поэтому многие французы сейчас понимают реальное положение вещей», ― пояснил Боке.

Помимо этого, волонтер обратил внимание на то, что благодаря его роликам всё больше и больше людей начали понимать масштабы преступлений украинских властей, в частности, в Буче.

«Я сам рассказывал им про то, что произошло в Буче, и вот тогда уже были видны какие-то результаты. Так что я думаю, что моя деятельность этому способствовала. Я говорил, что Украина ― террористическое государство, показывал, что они инсценируют сцены в Буче, которых не было на самом деле. Я доказывал это своими материалами», ― добавил Боке.

Ранее, 18 января, Адриан Боке попросил в России политического убежища и гражданства. Боке объяснил, что он опасается за жизнь своей 10-летней дочери во Франции.

Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и военного эксперта по натовскому вооружению, обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в середине декабря 2022 года.

Боке стал первым западным волонтером, кто публично заявил о провокации украинских боевиков в Буче. В мае 2022 года после посещения Донбасса он также заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных российских солдат.

В начале сентября журналист сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке.

Боке также отмечал, что по возвращении домой он был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях антироссийских санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023