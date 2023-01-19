Сальдо рассказал о переброске ВСУ из Херсонской области в Донбасс
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 января рассказал, что Киев перебросил часть войск с херсонского направления в Донбасс.
В беседе с «РИА Новости», Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались затишьем.
«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — сказал он.
По словам Сальдо, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы. Российские военнослужащие проводят вылазки, ведут контрбатарейную борьбу с артиллеристами и минометчиками ВСУ.
Накануне командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал о взятии ВС РФ поселка Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР). Большинство боевиков и наемников ВСУ с началом зачистки города бежали оттуда, оставив в городе только рядовой состав армии, добавил он.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные потеряли в боях за Соледар несколько тысяч бойцов. По его словам, сам Киев не может дать точных цифр потерь из-за переброса на это направление резервов своих войск.
Ранее, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики перевозят подразделения с запорожского направления к Луганской и Донецкой народным республикам. Большая часть военных ВСУ была переброшена на восток, уточнил он.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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