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В Хабаровске прошли крещенские купания в 30-градусный мороз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Хабаровске в ночь на 19 января состоялись крещенские купания, несмотря на мороз в -30 градусов.

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Как рассказали участники крещенских купаний телеканалу «Звезда» в четверг, 19 января, мороз не чувствуется. Кроме того, купания, по их мнению, закаляют здоровье, укрепляют иммунитет и улучшают «качество жизни», особенно если делать это с детства.

Главное, как отмечают участники, нужно подготовиться к окунанию в прорубь заранее. Для всех участников бесплатно приготовили горячий чай и печенья.

17 января специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников призвал отказаться от купания в проруби на Крещение при простуде или обострении хронических заболеваний, так как укрепить здоровье таким образом не получится.

Врач предупредил, что купание в проруби — огромная нагрузка для организма, а во время болезни она становится еще больше. Можно не только ухудшить состояние здоровья, но и спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, а также вызвать перепады давления, пишет агентство городских новостей «Москва».

Врач напомнил, что при простуде лучше помогает постельный режим, пишет сайт kp.ru.

18 января врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Ридусу», как избежать переохлаждения в крещенские купания. Специалист отметила, что сразу после окунания в прорубь следует закутаться в теплый махровый халат, а также обуть валенки.

Кроме того, следует обтереть тело полотенцем в течение пяти минут, отмечает телеканал «360».

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