Реклама
Прямой эфир
Армия
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после схода 20 грузовых вагонов
Мир
Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»
Общество
В Хабаровске прошли крещенские купания в 30-градусный мороз
Общество
В РФ участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями
Мир
В ЕС подготовят юридические механизмы для конфискации российских активов
Мир
На Украине могут создать аварийные бригады для отключения света в домах
Экономика
Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию
Мир
WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Европейский бизнес не захотел разрывать отношения с РФ

Терапевт предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью

0
Фото: Global Look Press/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков 19 января рассказал, что грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль.

ОРВИ, грипп или коронавирус: как определить «заразу»
Чтобы не заболеть сезонным вирусом, врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать скопления людей

В беседе с Ura.ru он объяснил, что при легком течении гриппа температура может остаться нормальной или подняться незначительно. Как правило, она не поднимается выше 38 градусов. Симптомы заболевания могут быть выражены слабо или отсутствовать.

По словам врача, пациент может ощущать, например, легкую слабость и не сильную головную боль. Как отметил Рябков, грипп имеет свои отличительные симптомы.

«Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — сказал эксперт.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость гриппом в России может вскоре пойти на спад. При этом вирусы гриппа типа В стали более активно вести себя, добавила специалист.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023