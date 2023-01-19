Терапевт предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков 19 января рассказал, что грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль.

В беседе с Ura.ru он объяснил, что при легком течении гриппа температура может остаться нормальной или подняться незначительно. Как правило, она не поднимается выше 38 градусов. Симптомы заболевания могут быть выражены слабо или отсутствовать.

По словам врача, пациент может ощущать, например, легкую слабость и не сильную головную боль. Как отметил Рябков, грипп имеет свои отличительные симптомы.

«Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — сказал эксперт.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость гриппом в России может вскоре пойти на спад. При этом вирусы гриппа типа В стали более активно вести себя, добавила специалист.