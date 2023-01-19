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Около 4 тыс. человек дежурят на крещенских купаниях в Подмосковье

Около 4 тыс. человек обеспечивают безопасность крещенских купаний в Подмосковье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области безопасность жителей региона во время крещенских купаний обеспечивают полицейские, спасатели на воде, сотрудники МЧС, госпожнадзора и врачи.

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Всего за безопасность отвечают порядка 4 тыс. человек и 700 единиц техники.

Специалисты уже находились на местах проведения купаний до прихода верующих. Со спасателями провели инструктаж и призвали обращать внимание на нетрезвых людей, помогать спускаться и подниматься по настилам из купели, если самостоятельно человек не справляется.

Врач Наталья Витур из Одинцовского городского округа в беседе с телеканалом «360» отметила, что купания в холодной воде противопоказаны людям с повышенным давлением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистой недостаточностью. Она подчеркнула важность дежурства врачей на купаниях, поскольку может произойти резкий спазм сосудов и человек может потерять сознание.

18 января сообщалось, что места для крещенских купаний оборудовали, в частности, в девяти парках Москвы: в музее-заповеднике «Царицыно», парках «Сокольники», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Левобережье», «Терлецкая дубрава», «Борисовские пруды» и Воронцовском парке. К каждой купели организовали безопасный и удобный подход, а там, где необходимо, сделали специальные настилы, перила и лестницы, пишет сайт kp.ru.

Рядом с купелями подготовят теплые помещения и шатры, где можно переодеться и согреться, пишет RT. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», несовершеннолетние могут находиться на крещенских купаниях и участвовать в них только в сопровождении взрослых. С собой рекомендуется взять полотенце, нескользящие сланцы, купальный костюм и сменную одежду.

Отмечается, что все водоемы, где организуют купания, прошли проверку качества воды и получили одобрение Роспотребнадзора.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ, на территории Соборной площади, прилегающей к Главному храму Вооруженных Сил России, начались крещенские купания и другие мероприятия, посвященные празднику. Отмечается, что для верующих подготовили 14 купелей, чтобы избежать очередей. Возле купелей оборудовали палатки, где можно согреться и выпить чай.

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