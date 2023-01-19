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Финансист рассказала о малоизвестных особенностях банковских карт

Раскрыты «секреты» банковских карт, о которых мало кто знает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Клиенты российских банков могут выпустить до пяти карт, привязанных к одному счету. Более того, карты могут быть как физические, так и цифровые. Об этом в четверг, 19 января, рассказала агентству «Прайм» глава департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.

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«Клиент может выпустить цифровые карты, которые выступают альтернативой пластиковым. Они также привязаны к его счету и дают возможность совершать покупки онлайн и офлайн с помощью смартфона. Цифровую карту невозможно потерять, а платежи полностью безопасны», ― отметила она.

По мнению эксперта, выпуск нескольких карт, привязанных к одному счету, может быть удобен для родственников, если одному из них важно следить за расходами своих близких. Более того, при желании клиент может установить запрет на операции в сети или, например, поставить ограничение на максимальные траты за какой-то определенный период времени.

Кроме того, финансист рассказала, что многие банки для повышения безопасности своих клиентов начали выпускать карты, на которых номер и данные пользователя указаны на тыльной стороне пластика. Также в некоторых банках можно заказать безымянную карту без каких-либо надписей. При этом весь функционал карт сохранится.

Ранее, 7 января, юрист посоветовал россиянам обратиться в банк и сообщить об ошибке, если на их счет придут неизвестные деньги. По словам эксперта, важнее всего ничего не делать с поступившими средствами, поскольку они не являются собственностью получателя.

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