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Президент Бразилии объяснил свой отъезд из столицы в день протестов

Президент да Силва заявил, что остался бы в столице, если бы знал о протестах
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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не знал об организации массовых беспорядков в столице страны 8 января, которые позже переросли в погромы административных зданий. Об этом политик написал в среду, 18 января, в своем Twitter.

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«Когда я уезжал из Бразилиа в пятницу, у меня была информация, что все спокойно. А потом случилось то, что произошло в воскресенье [8 января], с призывами в социальных сетях. Никакая разведка не предупредила меня, что это может произойти. Если бы я знал, я бы не уехал», ― подчеркнул да Силва.

Ранее в этот день Лула да Силва заявил, что ответственность за погромы в Бразилиа лежит на бывшем главе государства Жаире Болсонару. По мнению да Силвы, Болсонару в течение четырех лет у власти провоцировал ненависть и распространял ложь среди населения, параллельно разрешая людям носить оружие якобы для защиты своей свободы.

10 января президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Лулой да Силвой. Американский лидер осудил беспорядки в стране и подчеркнул, что Вашингтон остается сторонником демократии в Бразилии.

В МИД России накануне решительно осудили попытки нарушения конституционного строя в Бразилии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона считает важным сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером Российской Федерации.

8 января в столице Бразилии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Лула да Силва в ответ объявил режим ЧС в городе до конца месяца. Сам он был эвакуирован в безопасный район.

В тот же день бразильские СМИ написали, что не менее пяти американских конгрессменов призвали экстрадировать Болсонару из страны, где тот находился с декабря 2022 года.

Жаир Болсонару, в свою очередь, осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки.

По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Впоследствии правоохранителям удалось восстановить контроль над захваченными в ходе массовых акций зданиями.

Протесты вспыхнули спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

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