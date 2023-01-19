Полицейские прострелили руку мошеннику в офисе Wildberries в Москве

Сотрудники правоохранительных органов Москвы ранили мошенника, пытавшегося скрыться с места преступления. Об этом стало известно в ночь на 19 января.

Инцидент произошел в одном из офисов маркетплейса Wildberries на 8-й улице Текстильщиков. По данным «Известий», полицейские были вынуждены применить оружие при задержании аферистов. Один из нарушителей предпринял попытку к бегству вследствие чего был ранен в руку.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее, 17 января, в Москве задержали водителя-лихача, который пытался скрыться от правоохранителей. За нарушителем погнались два патрульных автомобиля, с одним из которых беглец столкнулся в процессе. В конечном итоге полицейские открыли стрельбу и пробили три колеса, прежде чем машина остановилась.