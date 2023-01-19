В детском саду на Сахалине зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Вспышка кишечной инфекции произошла среди воспитанников одного из детских садов в селе Новотроицкое Анивского района на юге Сахалина. Об этом в среду, 18 января, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СК РФ).

Отмечается, что региональное отделение СК РФ возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Они дадут оценку работе людей, ответственных за соблюдение санитарных норм в детском саду.

Региональное отделение Роспотребнадзора уточнило, что инцидент произошел в детском саду «Зеленый остров».

«Групповой случай заболевания ОКИ в ДОУ «Зеленый остров» с.Новотроицкое Анивского района, с количеством пострадавших 22 человека», ― рассказали в ведомстве.

Ранее, 17 января, 50 человек попали в больницы Челябинска, заразившись гепатитом А после посещения одного из заведений общественного питания. Все заболевшие находятся в стабильном состоянии. Роспотребнадзор и региональный минздрав взяли ситуацию под контроль.

В конце декабря стало известно, что 15 учеников лицея № 103 «Гармония» в городе Железногорске, Красноярский край, заразились сальмонеллезом. Всего в течение месяца с симптомами отравления за помощью обратился 41 учащийся.