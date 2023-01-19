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В Белом доме раскритиковали слова Лаврова о планах США в отношении РФ

Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о стремлении США решить «русский вопрос»
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти США нашли оскорбительными высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о стремлении Вашингтона окончательно решить «русский вопрос». Об этом в среду, 18 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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В ходе брифинга он назвал «смехотворными» выводы Лаврова о том, что коллективный Запад якобы угрожает существованию России. Также Кирби подчеркнул, что озвученные параллели с событиями Второй мировой войны и Русской кампанией Наполеона безосновательны и недопустимы.

Вместе с тем представитель Белого дома заявил о намерении США продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году ранее в этот день. В частности, Лавров заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

Кроме того, после заявления Лаврова о действиях США против России посол РФ в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД страны. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала высказывания главы МИДа РФ «антисемитскими».

15 января обозреватель Global Times Карлос Мартинес заявил, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с Украиной против России еще до начала спецоперации и заранее начал предоставлять Киеву огромное количество вооружения и саботировать любые попытки установить продуктивный диалог с Москвой.

10 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение украинских боевиков работе с комплексами Patriot является очередным подтверждением де-факто участия США в украинском конфликте. Таким образом, подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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