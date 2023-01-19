Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января
Облачно, небольшой дождь, местами умеренный, гололедица и до пяти градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 19 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от +3 до +5 градусов.
В Московской области ожидается от 0 до +5 градусов.
Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 5–12 м/c, возможны порывы до 17 м/с.
Атмосферное давление составит 747–749 мм ртутного столба.
Ранее, 18 января, в столичном комплексе городского хозяйства москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды до середины четверга, 19 января.
В ГУ МЧС России по столице уточнили, что ожидается ветер с порывами до 17 м/с, дождь и гололедица.
Накануне сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра 19 января.
Накануне руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.