Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области
Мир
Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями
Происшествия
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую
Мир
Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву
Мир
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Общество
Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах
Мир
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
Происшествия
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Мир
ЕС продолжит искать возможности для новых поставок оружия Украине
Общество
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств
Мир
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Мир
В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, небольшой дождь, местами умеренный, гололедица и до пяти градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 19 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от +3 до +5 градусов.

В Московской области ожидается от 0 до +5 градусов.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 5–12 м/c, возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 747–749 мм ртутного столба.

Ранее, 18 января, в столичном комплексе городского хозяйства москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды до середины четверга, 19 января.

В ГУ МЧС России по столице уточнили, что ожидается ветер с порывами до 17 м/с, дождь и гололедица.

Накануне сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра 19 января.

Накануне руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023