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В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
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В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Уроженец Танзании Таримо Немес Раймонд, который воевал добровольцем в составе ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации по защите Донбасса, погиб при спасении раненого бойца во время артобстрела со стороны противника в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 18 января, агентству «РИА Новости» рассказал боец с позывным «Стрела».

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«Сражался он на территории Бахмута (российское название ― Артемовск), неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам, 24 октября героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом», ― отметил заслуги сослуживца «Стрела».

Военнослужащий добавил, что с 31-летним Раймондом попрощались недалеко от тренировочной базы в хуторе Молькино на Кубани. Родные погибшего одобрили место захоронения бойца, пояснив, что «воину та земля пухом, за которую он бился».

Раймонд учился по обмену в Российской технологическом университете МИРЭА, но из-за убийства попал в тюрьму, не признав, однако, вины. В колонии танзаниец выразил желание пойти воевать в зоне спецоперации добровольцем.

Ранее, 17 января, стало известно, что российские войска сбили под Артемовском гигантский дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которого было шесть винтов и четыре подвешенные гранаты. Летательный аппарат летел очень шумно и светился в темноте, из-за чего бойцы без труда сбили его при помощи стрелкового оружия.

Накануне корреспондент Семен Пегов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли село Клещеевка, которое находится в южных пригородах Артемовска. По его оценке, в результате этого «клещи» вокруг Артемовска смыкаются не только с севера, со стороны Соледара, но и со стороны юга.

15 января бойцы ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

До этого, 12 января, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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