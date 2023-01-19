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На Украине могут создать аварийные бригады для отключения света в домах

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
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Украинская энергокомпания ДТЭК рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет. Об этом 18 января сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко со ссылкой на разговор с представителем компании.

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Евтушенко отметил, что устойчивого графика отключений электричества, который корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме, ДТЭК придерживаться не удается.

«Есть варианты, когда могут выключить раньше чем через четыре часа. Но обещают не допускать отсутствия света больше чем четыре часа подряд. Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет», — написал он в своем Telegram-канале.

В этот же день глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после последнего ракетного удара ВС РФ по системе военного управления республики и связанным с ней объектам энергетики, повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее, 15 января, гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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