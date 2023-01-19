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Командир спецназа рассказал о взятии поселка Соль российскими военными

Командир спецназа Новиков: поселок Соль после Соледара легко перешел под контроль ВС РФ
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Фото: РИА Новости
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Поселок Соль в Донецкой Народной Республике перешел под контроль ВС РФ после взятия Соледара. Большинство боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с началом зачистки города бежали оттуда, оставив в городе только рядовой состав армии. Об этом в среду, 18 января, рассказал агентству ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

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«Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться — сдались», ― рассказал боец.

Новиков отметил, что украинские боевики бежали из поселка еще неделю назад.

«Неделя прошла точно с момента их бегства, когда командиры бросили своих подчиненных. Бежали они оттуда, когда бежали и с Соледара. Соледар захвачен, идет зачистка, никакие наемники не останутся в Соли ― естественно, они покинут этот населенный пункт», ― подчеркнул «Алабай».

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные раскрыли местоположение польских наемников на поле боя в радиоэфире, в результате чего российские военнослужащие смогли нанести точные артиллерийские удары по их позициям в Соледаре.

Также 18 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные потеряли в боях за Соледар несколько тысяч бойцов. По его словам, сам Киев не может дать точных цифр потерь из-за переброса на это направление резервов своих войск.

Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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