Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 19 января сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета.

По информации Минобороны, экипажи Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.

Ранее, 12 января, Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25. Отмечалось, что летчикам удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

22 декабря штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронированную технику ВСУ.

Пилоты штурмовиков Су-25 10 декабря нанесли точные удары по скоплению бронированных машин ВСУ и замаскированным укрепленным позициям.

До этого, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону спецоперации при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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