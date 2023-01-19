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Директор «Новой оперы» рассказал о сотрудничестве с Константином Богомоловым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Театр «Новая опера» представит совместную постановку с Пермским театром оперы и балета. 1 апреля оперу «Летучий голландец» Рихарда Вагнера покажут в Перми, в сентябре — в Москве. Об этом «Известиям» рассказал директор «Новой оперы» Антон Гетьман.

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«Пермская опера придумала прекрасный проект с режиссером Константином Богомоловым, дирижером Филиппом Чижевским, художником Ларисой Ломакиной. Мне эта идея показалась интересной, и я предложил реализовать ее совместно. Все согласились, что это творчески, да и экономически выгодно, поскольку мы делим расходы», — поделился директор.

По его словам, при одинаковой концепции, сценографии, костюмах у каждого театра будут свои солисты, оркестр, хор.

Директор отрицает, что в спектакле будут сексуальные провокации, характерные для стиля Константина Богомолова. По его словам, то, что он услышал и увидел во время обсуждения проекта, с точки зрения действующих законов ему представляется абсолютно безопасным. А сам спектакль видится неожиданным и очень актуальным решением известной оперы Вагнера.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Самая большая проблема в нашей отрасли — дефицит идей»

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