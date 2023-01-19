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Командир спецназа назвал причину замедления наступления ВСУ на Кременную

Офицер заявил, что разгром в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
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Фото: РИА Новости
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Переход города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль ВС РФ затормозили боевую деятельность украинских войск. Об этом в среду, 18 января, рассказал ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

«Успехи нашей армии <...> заставили противника как минимум приостановить свои планы по наступлению на Кременную и по наступлению на херсонском направлении», — отметил собеседник агентства.

Пытаясь сохранить занятые позиции в Соледаре, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на место боестолкновений свои резервы, в том числе из Херсонской области.

Между тем под Кременной, по словам Новикова, украинские боевики ведут хаотичный огонь «по всему, по чему попадут». В свою очередь служащие ВС РФ выявляют и уничтожают позиции неприятеля.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точного количества своих потерь.

Операция в Соледаре завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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