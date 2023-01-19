В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники

Великобритания поставит Украине более 200 единиц боевой техники, помимо 14 танков Challenger 2. Об этом в среду, 18 января, заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время пресс-конференции после встречи с канадской коллегой Мелани Жоли.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — отметил Клеверли.

Ранее, 17 января, британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований написала, что Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву роту танков Challenger 2, пушки AS-90, бронетранспортеры Bulldog. Также поставки включат в себя порядка 100 тыс. артиллерийских снарядов и 100 модернизированных ракет.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

В ноябре Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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