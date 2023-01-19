Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области
Мир
Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями
Происшествия
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую
Мир
Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву
Мир
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Общество
Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах
Мир
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
Происшествия
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Мир
ЕС продолжит искать возможности для новых поставок оружия Украине
Общество
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств
Мир
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Мир
В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники
Сюжет:

В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники

0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания поставит Украине более 200 единиц боевой техники, помимо 14 танков Challenger 2. Об этом в среду, 18 января, заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время пресс-конференции после встречи с канадской коллегой Мелани Жоли.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — отметил Клеверли.

Ранее, 17 января, британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований написала, что Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву роту танков Challenger 2, пушки AS-90, бронетранспортеры Bulldog. Также поставки включат в себя порядка 100 тыс. артиллерийских снарядов и 100 модернизированных ракет.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

В ноябре Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023