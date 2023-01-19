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В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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В Иванове на улице Кузнецова 18 января застрелили мужчину рядом местным управлением МВД.

По информации «Известий», мужчина вышел из одного из магазинов, после чего к нему подъехала машина, из окна которой произвели несколько выстрелов, предположительно, из пистолета Макарова.

Пострадавший, 32-летний мужчина, скончался на месте. Убийца скрылся на автомобиле.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по Ивановской области, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 8 января, в Москве на улице Дмитрия Ульянова произошло возгорание. В помещении были найдены тела трех человек — двух женщин и одного мужчины. Позднее появилась информация о том, что на трупах присутствовали огнестрельные ранения. По данным источника «Известий», у одной из погибших зафиксировали выстрел в голову, у второй — в тело. Уточнялось, что в квартире найдены ружье и канистра с бензином.

Как установили впоследствии сотрудники прокуратуры, подозреваемый в убийстве владел оружием легально. В сгоревшей квартире было обнаружено зарегистрированное ружье «Вепрь-12 Молот» — предполагается, что именно из него мужчина застрелил 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать.

По факту случившегося Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял это дело на контроль.

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