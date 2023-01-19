Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву

Страны должны самостоятельно принимать решения о поставках тех или иных вооружений Украине. Об этом в среду, 18 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.

«Президент [США Джо Байден] считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности они могут предпринимать и какую технику они могут предоставлять Украине», ― прокомментировала Жан-Пьер сообщения, что Германия передаст Украине танки только после того, как то же самое сделают США.

Ранее в этот день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

Также 18 января телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

Помимо этого, финская газета Iltalehti написала, что страны объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF) склоняют Хельскинки передать Украине танки Leopard. В то же время официального решения Финляндия еще не приняла.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

При этом как показал опрос аналитической компании YouGov, проведенный с 16 по 21 декабря, большинство жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства.

Кроме того, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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