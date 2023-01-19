ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 10 минут удар нанесли два удара по Ясиноватой в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 января сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«23:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Позднее поступила информация, что в 23:30 был зафиксирован еще один обстрел Ясиноватой. ВСУ выпустили по населенному пункту пять снарядов калибра 155 мм.

Накануне ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка.

В тот же день один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ гостиницы в Волновахе в ДНР. Из-за удара здание, в котором находились восемь человек, частично обрушилось. Семеро вышли самостоятельно. Площадь обрушения составила 30 кв. м.

До этого, 16 января, украинские войска нанесли удар по трехэтажному ТЦ, расположенному в Калининском районе Донецка. По последним данным, в результате удара погибли пять человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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