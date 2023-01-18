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В Петербурге запустили салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге 18 января прошел салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Залпы салюта раздались из 12 пушек Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости.

27 января в 21:00 — салют в честь снятия блокады Ленинграда в Петербурге

В этот же день Санкт-Петербург посетил Владимир Путин. Президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

Также глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Президент подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям.

К 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Минобороны России 18 января публикует серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!».

В рамках проекта опубликован приказ ставки верховного главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года, в котором ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда. Также доступны схема положения войск противника перед прорывом блокады (7 января 1943 года), политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта, выдержки из докладов политуправления Ленинградского фронта об итогах и опыте партийной политической работы в боях по прорыву блокады Ленинграда.

До этого, 19 декабря, Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда. Эта важная дата будет отмечаться 27 января. Также в Санкт-Петербурге к этому дню установили выплаты для ветеранов.

Блокада Ленинграда длилась почти 900‑дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

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