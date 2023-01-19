Минобороны рассказало о подвигах служащих ВС РФ в ходе спецоперации

Минобороны РФ сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили вклад старшего сержанта Владислава Вахитова, который организовывал передачу данных о летательных аппаратах и баллистических средствах противника расчетам зенитного ракетного дивизиона. При смене позиций расчет Вахитова попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, служащий быстро оценил обстановку и отвел подчиненных в укрытие.

Обеспечив безопасность бойцов, сержант вернулся к первоначальной задаче и установил связь между командованием, тем самым обеспечив условия для эффективной работы. Благодаря умелым действиям Вахитова удалось избежать потерь в личном составе, при этом все воздушные цели, оказавшиеся в зоне ответственности расчета, были поражены.

Также отличился рядовой Андрей Поверинов. В ходе наступления на позиции ВСУ он вел огонь по выявляемым укрепрайонам националистов. В ходе боестолкновения противник смог определить местоположение Поверинова и начал наносить ответные удары. Несмотря на высокие риски, рядовой вывел боевую технику из-под обстрела, тем самым сохранив потенциал подразделения.

Развернувшись на новом месте военнослужащий снова вступил в контрбатарейную перестрелку. Активная поддержка со стороны реактивной артиллерии позволила российским войскам прорвать оборонительный рубеж неприятеля и вытеснить боевиков с занимаемых позиций.

Ранее, 18 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль на донецком направлении. В ходе противостояния было уничтожено до 90 украинских боевиков. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Также на южнодонецком направлении российские бойцы сорвали попытки ВСУ нанести удары по поселениям Степное, Сладкое и Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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