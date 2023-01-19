Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах

На фоне санкций и ограничений по использованию доллара и евро компании начали массово запускать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в валютах дружественных стран. Такие инструменты в юанях уже предлагают в «СберСтрахование Жизни», «Росгосстрах Жизнь», «АльфаСтрахование – Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Ю-Лайф». Об этом «Известиям» рассказали их представители. Гарантированный доход по полисам в китайской валюте составит от 1,5 до 3,1%, а договор заключается на срок от года.

В «Капитал Life» сейчас рассматривают запуск программ в юанях и гонконгских долларах, рассказали в пресс-службе компании. А в «Ю-Лайф» по запросу клиента готовы оформить полис, номинированный в казахстанском тенге, белорусском рубле и ряде других валют, сообщили в организации. Запуск продуктов в валютах дружественных стран сейчас также рассматривают в «Ингосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование – Жизнь».

Тенденцию подтвердили в Центробанке. Там добавили: страховщики не должны перекладывать санкционные риски на клиентов и за счет этого отказывать в выплате дополнительного инвестиционного дохода.

Использование валют дружественных стран будет расширяться, однако в краткосрочной перспективе они не смогут стать полноценной заменой валютам развитых государств, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Она предупредила: также волатильность альтернативных валют может негативно сказаться на доходности вложений.

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Скопи и сохрани: страховщики жизни переходят на дружественные валюты