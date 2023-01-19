Стало известно о ликвидации украинских боевиков артиллерией ВСУ

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке атаковала свои же подразделения, которые отступали в районе деревни Васюковка неподалеку от Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 18 января, сообщил телеканал RT.

Инцидент произошел 15 января. Военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ получили задание провести разведку позиций российской армии в районе Васюковки. Колонну из нескольких внедорожников и бронированных автомобилей HMMWV засек российский беспилотник «Орлан-30». Группа попала под обстрел.

Украинские бойцы потеряли около 20 человек и начали возвращаться на изначальные позиции, но наткнулись на неизвестное подразделение ВСУ. Из-за отсутствия у нее систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» возвращавшуюся группу приняли за врага. В результате по ним был открыт огонь из гаубиц.

По информации телеканала, всего из 120 человек бригады погибли не менее 50 и еще многие получили тяжелые ранения.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точного количества своих потерь.

Пушилин также отметил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Он указал, что украинский режим продолжает максимально скрывать точное количество своих пленных и убитых. По его оценке, уничтоженных иностранных наемников у ВСУ больше, нежели взятых в плен.

Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы нанесли точные артиллерийские удары по позициям польских наемников в Соледаре благодаря тому, что украинские военные раскрыли местоположение поляков на поле боя в радиоэфире.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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