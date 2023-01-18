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Зеленский рассказал о причинах замедления боевых действий на Украине

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине из-за усталости Киева и Москвы
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении боевых действий. Об этом он сказал 18 января в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Журналист задал украинскому лидеру вопрос о текущей ситуации в зоне проведения спецоперации, которая, по словам журналиста, «больше похожа на тупик».

«Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже», — ответил Зеленский.

Однако, по его словам, на восточном участке линии соприкосновения всё еще идут ожесточенные бои.

Ранее, 15 января, президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику в зоне проведения спецоперации. Он указал, что всё идет согласно планам.

27 декабря Зеленский на своем официальном сайте заявлял, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, на Украине понимают, какие результаты должны продемонстрировать сектора обороны и безопасности страны.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) 15 декабря признали, что частичная мобилизация позволила России замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР).

До этого, 3 декабря, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий на Украине в ближайшие несколько месяцев. По ее словам, в перспективе встанет вопрос о том, как будет обстоять ситуация в зоне конфликта по итогу зимнего периода.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 16 ноября высказал мнение, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта.

Кроме того, 14 ноября американский президент Джо Байден заявил, что с наступлением зимы США ожидают замедления темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Украины, так как это решение, которое Киев должен принимать самостоятельно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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