Власти США выделят $125 млн на поддержку украинской энергосистемы

Власти США намерены выделить дополнительные $125 млн на поддержку украинской энергосистемы и соответствующей инфраструктуры. Об этом в среду, 18 января, сообщило американское агентство по международному развитию (USAID).

Отмечается, что денежные средства будут направлены на закупку оборудования, в том числе дополнительных газовых турбин, трансформаторов, техники и материалов для ремонта распределительных подстанций и резервного электроснабжения.

Помимо этого, агентство уже передало Киеву более 1,5 тыс. генераторов.

Кроме того, в этот же день телеканал CNN узнал о подготовке одного из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который при этом не будут включены танки.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после последнего ракетного удара ВС РФ по системе военного управления республики и связанным с ней объектам энергетики, повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП).

15 января гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации.

Ранее, 10 января, Денис Шмыгаль заявил, что власти страны рассчитывают получить $17 млрд в 2023 году, в том числе от западных партнеров, на первоочередное восстановление имущества, поврежденное в результате боевых действий.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Страны Запада усилили финансовую и военную поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите гражданского населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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