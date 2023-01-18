Менеджер рассказала об угрозах участнице «Мисс Вселенной» россиянке Линниковой

Анастасия Беляк, менеджер представительницы России на «Мисс Вселенной» Анны Линниковой 18 января в беседе с «Известиями» рассказала об угрозах в адрес девушки.

«Есть как поклонники, которые поддерживали Анну, причем не только россияне <...> но есть и люди в интернете, которые, конечно, писали негативные комментарии в ее адрес», — пояснила менеджер.

При этом Беляк указала, что не знает, сталкивалась ли Линникова с угрозами при личных разговорах по телефону.

В целом, она позитивно оценила участие Линниковой в конкурсе и отметила, что та достойно представила Россию.

«Каждый выход на сцену был эффектным: и в вечернем платье, и в национальном костюме, и в купальнике», — добавила менеджер.

14 января представительница США Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная». Линниковой не удалось попасть в топ-16 моделей в борьбе за корону.

После этого издание Daily Mail обвинило Габриэль в нечестном получении титула «Мисс США». Есть подозрения, как отмечается в публикации, что косметическая компания, предоставляющая призовые деньги победительнице конкурса, продемонстрировала Габриэль в рекламе менее чем через 24 часа после ее победы.