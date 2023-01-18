Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

Посольство России в Эстонии временно приостановило прием заявлений о выходе из гражданства. Информация об этом опубликована на сайте диппредставительства 18 января.

Подробностей о причинах и сроках действия такого решения не приводится.

Отмечается, что прием по всем остальным консульским вопросам ведется только через систему электронной записи.

Ранее, 11 января, МИД Эстонии проинформировал посла РФ о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в посольстве России в Таллине, до восьми.

В министерстве отметили, что решение принято для того, чтобы уровнять число должностей в российских и эстонских посольствах, действующих в столицах стран.

Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов. Он считает, что это является «одним из способов протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества».

На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Она отметила, что Эстония — одна из наиболее враждебных по отношению к России стран.

5 апреля 2022 года МИД Эстонии заявил о высылке из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, а также закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

До этого, 18 марта, Эстония выслала из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды.