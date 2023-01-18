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АвтоВАЗ предложил мощности завода в Санкт-Петербурге для сборки E-NEVA

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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АвтоВАЗ способен предоставить мощности завода в Санкт-Петербурге для сборки электромобилей E-NEVA. Об этом 18 января сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

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«АвтоВАЗ готов предложить мощности своей производственной площадки в Санкт-Петербурге для организации сборки этого автомобиля», — говорится в комментарии.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей», где ему продемонстрировали экспериментальный образец E-NEVA. В ходе осмотра кроссовера он заглянул в салон и проверил двери авто. Работу глава государства оценил положительно, подняв большой палец вверх.

В свою очередь вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на появление в ближайшие месяцы партнеров для реализации проекта E-NEVA. Он заявил о перспективах электрического кроссовера.

Согласно данным портала Drom, автомобиль оснастят мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов.

Пробег этого авто на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

О том, что «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, стало известно в сентябре 2021 года. Тогда на предприятии рассказали, почему авто называется E-NEVA. Первая буква Е — это сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Санкт-Петербурге.

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