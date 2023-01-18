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Захарова назвала «врожденном уродством» слова Шольца о поражении России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 января раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за слова о поражении России.

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Ранее в этот же день Шольц заявил, что поражение России является важным условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Он также добавил, что Киев будут продолжать поддерживать до тех пор, пока это необходимо.

«Врожденное уродство Шольца», — написал в ответ на это Захарова в Telegram-канале.

Кроме того, 18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что победа России в конфликте на Украине сделает Североатлантический альянс уязвимым, такой исход представляет большую опасность для альянса.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов добавил, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить украинский конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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