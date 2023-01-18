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В Белом доме не увидели намерения Белоруссии присоединиться к СВО

Белый дом: США встревожены учениями в Белоруссии, но у Минска нет намерения присоединиться к СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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США не усматривают свидетельств намерения Белоруссии присоединиться к специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщил 18 января на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы всё еще не видим признаков того, что Белоруссия <...> проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию», — сказал он.

В то же время Кирби признал, что совместные учения Москвы и Минска встревожили Вашингтон.

Ранее в этот же день в МИД России заявили, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск надежно защищены рубежи Союзного государства и стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также создан заслон силам НАТО.

16 января в Белоруссии началось летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил в разговоре с «Известиям», что на учениях отрабатываются вполне стандартные действия, тем не менее реакция на них в странах Запада наверняка будет резко отрицательная.

При этом директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук подчеркивал, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что не намерены отправлять своих военнослужащих в зону специальной военной операции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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