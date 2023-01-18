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Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra утекли в Сеть до релиза
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Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra утекли в Сеть до релиза

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Фото: Samsung
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Немецкий портал Winfuture 18 января раскрыл подробную информацию о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra, презентация которого намечена на 1 февраля 2023 года.

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Утверждается, что новинка получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3088 х 1440, который будет поддерживать HDR10+ и частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц. Корпус же устройства защитят стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Неожиданностью стал чипсет нового смартфона. Так, впервые флагман во всех модификациях будет работать на Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что Galaxy S23 Ultra получит 8 и 12 ГБ оперативной памяти, а также 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища, которое будет зависеть от конкретной модели.

Камеру оснастят новым 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP2, а ультраширокоугольный датчик и телеобъективы достанутся новинке от прошлогодней модели.

Емкость батареи составит 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. Устройство будет работать под управлением Android 13 с предустановленной оболочкой One UI 5.1.

В конце декабря прошлого года в Сети появились первые фотографии новых смартфонов Samsung до официальной презентации. Судя по ним, Galaxy S23 Plus будет иметь розовую расцветку, а Galaxy S23 Ultra — зеленую.

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