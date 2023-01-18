Москвичей предупредили о ледяном дожде до середины четверга

В Москве до середины четверга, 19 января, ожидается сильное ухудшение погоды. Об этом 18 января предупредил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидается ледяной дождь, местами гололед. До 15:00 19 января в столице возможен ветер порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на улице, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении автомобилем, а также избегать резких маневров. Также москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в этот день ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Московской области 18 января ожидаются осадки и сильные порывы ветра.

По словам специалиста, в столице прогнозируются дождь и мокрый снег. В Подмосковье возможны ледяные дожди. В Москве температура воздуха составит +1…+3 градуса, в области — от –1 до +4 градусов.