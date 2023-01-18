В Санкт-Петербурге 4 января умерла вдова лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова Тамара. Об этом сообщили в пресс-службе лицея «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алферова.

«Тамара Георгиевна была самым близким и важным человеком для Жореса Ивановича. Тамара Георгиевна всегда с большой теплотой относилась к лицею», — говорится в заявлении.

В лицее выразили соболезнования родным и близким Алферовой.

Жорес Алферов умер в марте 2019 года в результате острой сердечно-легочной недостаточности. В браке с Тамарой Георгиевной они прожили более 50 лет.