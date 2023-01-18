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В Британии проверят на причастность к изнасилованиям всех офицеров полиции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Steve Taylor
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Все офицеры полиции Великобритании будут проверены на факт причастности к изнасилованиям после того, как офицер лондонской полиции признал вину в 24 случаях изнасилования. Об этом 18 января сообщает телеканал Sky News.

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«Национальный совет начальников полиции подтвердил, что попросит все полицейские подразделения проверить своих офицеров и других сотрудников по национальным полицейским базам. Это позволит идентифицировать любого, кто остался незамеченным до того, как были ужесточены стандарты проверки, и убрать из рядов тех, кто не годится для службы», — приводит телеканал официальное заявление МВД Соединенного Королевства.

Отмечается, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман распорядилась провести ужесточение стандартов проверки сотрудников полиции страны. Кроме того, она распорядилась проверить систему увольнений для того, чтобы упростить отставку тех офицеров, которые не соответствуют критериям полиции страны.

Офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик 16 января признал себя виновным в 24 изнасилованиях. 48-летнему Кэррику были выдвинуты обвинения по 49 пунктам правонарушений в отношении 12 женщин за 18 лет. Известно, что некоторые обвинения представляли собой многократные эпизоды. Кэррика уже уволили из полиции Великобритании, его приговор будет оглашен в феврале текущего года.

Ранее, 24 декабря 2022 года, центральная прокуратура Каира обвинила египтянина — водителя такси в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире и домогательствах к гражданке Италии. По версии следствия, в центральном районе Каира, Замалек, мужчина изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза в Каире, угрожая ей. Позднее он же домогался до преподавательницы танцев из Италии в другом районе, Каср-ан-Нил, однако там его смогли задержать очевидцы до приезда полиции.

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