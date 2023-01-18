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В Госдуме назвали возможную причину отказа в установлении выходного 31 декабря

Депутат Нилов: отказ правительства установить 31 декабря выходным обусловлен неактуальностью вопроса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» 18 января заявил, что отказ правительства России поддержать законопроект о выходном дне 31 декабря мог быть связан с неактуальностью вопроса.

Комментируя свое решение ранее в этот день, правительство указало, что такая инициатива «избыточна».

«Мы предложили абсолютно правильный механизм, не нарушая баланса рабочих и нерабочих дней. [Предлагается] сделать перенос — 8 января убрать из списка нерабочих дней, а 31 декабря — закрепить», — добавил Нилов.

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По его мнению, в правительстве посчитали, что обсуждение проекта можно отложить, так как новогодние праздники уже закончились и вопрос стал неактуальным.

Однако, уверен депутат, Госдума добьется принятия инициативы, так как президент России Владимир Путин также ее поддерживает.

«На следующий год этот вопрос будет актуален. Так же как и несколько лет назад. Была календарная вакханалия, пришлось вмешиваться президенту, и он тогда говорил, что да, я согласен с тем, что необходимо законодательно это закрепить», — напомнил Нилов.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта может затянуться, так как в 2023 году 31 декабря выпадает на воскресенье и вопрос о выходном снова потеряет актуальность.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов 18 января сообщил «Известиям», что большинство российских компаний не могут себе позволить сделать выходным днем 31 декабря.

По его словам, 31 декабря в будущем может стать выходным днем, однако для этого должно быть сокращено количество выходных дней в январе.

Документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме.

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