Эксперт по этикету указала на неуверенное поведение супруги Зеленского в Давосе

Супруга президента Владимира Зеленского продемонстрировала всему миру свою неуверенность на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова, разобрав поведение «первой леди» Украины, пришла 18 января к выводу о том, что она не дотягивает как до опытного политика, так и до жен президентов других государств в представлении себя в высшем обществе.

«В момент, когда она поднимается по лестнице, очень сильно спешит, практически чуть ли не спотыкается. Смотрится это недостойно, не очень солидно для представления уровня государства, ведь ей была доверена честь представлять свою страну на трибуне в основном зале. Смотрелось это немного скомкано», — сказала эксперт в беседе с Пятым каналом.

Грохотова также отметила, что Зеленскую уже сложно назвать новичком, так как у нее уже было достаточно много выездов и встреч на высоком уровне. Поэтому свести к тому, что неуверенность супруги президента Украины может проявляться из-за этого, не получится.

«Видно ее жесты неуверенности, что она всё время одергивает свой пиджак, смотрит по сторонам, меняет несколько раз положение рук, у нее бегает взгляд от камеры к камере, немножко дергаются уголки губ», — добавила эксперт.

В пример Грохотова поставила главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Она указала, что политик умеет всем видом показывать «кто в доме хозяин».

Также читатель британской газеты Daily Mail раскритиковали в среду Зеленскую за ее реакцию на крушение вертолета на Украине, в котором находились сотрудники МВД страны. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей.

Читатели назвали ее актрисой «льющей крокодиловы слезы». Также ее упрекнули за то, что она не проронила ни одной слезинки из-за гибели тысячи людей в Донбассе с 2014 года.

Накануне пользователи Twitter высмеяли в комментариях Зеленскую после ее заявления о климатической нейтральности и российской спецоперации. Супруга президента Украины задалась вопросом на форуме в Швейцарии о том, как «мир может достичь климатической нейтральности, если он до сих пор не смог остановить РФ». Пользователи соцсети отметили, что это совершенно разные темы, которые никак не могут пересекаться друг с другом.