Волгоградская область получит 3,5 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Волгоградская область заключила с Министерством сельского хозяйства РФ 16 соглашений на предоставление в 2023 году более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает региональный комитет сельского хозяйства.

Средства будут выделены из федерального бюджета на поддержку и развитие сельскохозяйственной отрасли. Сумма 3,4 млрд рублей в 1,5 раза превышает показатели на аналогичную дату прошлого года. Тогда между ведомствами были заключены 11 соглашений на сумму 2,2 млрд рублей.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», данная цифра не окончательная, объем поддержки может быть увеличен в течение года. Так, по итогам 2022-го сумма составила 4,3 млрд рублей вместо начальных 2,2 млрд.

Кроме того, на развитие агропромышленного комплекса будут выделяться средства из регионального и местных бюджетов.