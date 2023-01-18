Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-дипломат назвал покупку Австралией подлодок необдуманным решением
Мир
Шольц понадеялся на поражение России на Украине
Политика
РФ решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
Мир
В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии
Мир
NBC News сообщил о намерении Трампа вернуться в Facebook и Twitter
Политика
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Новости компаний
ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком
Мир
Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
Ведущий Fox News заявил об отнятом у американцев праве избирать президента
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Культура
Престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался отзывать приз у Никиты Михалкова

Волгоградская область получит 3,5 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волгоградская область заключила с Министерством сельского хозяйства РФ 16 соглашений на предоставление в 2023 году более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает региональный комитет сельского хозяйства.

Средства будут выделены из федерального бюджета на поддержку и развитие сельскохозяйственной отрасли. Сумма 3,4 млрд рублей в 1,5 раза превышает показатели на аналогичную дату прошлого года. Тогда между ведомствами были заключены 11 соглашений на сумму 2,2 млрд рублей.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», данная цифра не окончательная, объем поддержки может быть увеличен в течение года. Так, по итогам 2022-го сумма составила 4,3 млрд рублей вместо начальных 2,2 млрд.

Кроме того, на развитие агропромышленного комплекса будут выделяться средства из регионального и местных бюджетов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023