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Самолет из Москвы в Гоа экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в аэропорту узбекского города Ургенч из-за нетрезвого дебошира на борту. Об этом 18 января сообщили в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Как следует из сообщения, речь идет о рейсе AFL-236. Экипаж самолета, на борту которого находились 356 пассажиров, запросил экстренную посадку и успешно приземлился в Ургенче в 20:29 (18:29 мск).

В ближайшее время самолет должен вылететь из Ургенча к месту назначения, добавил собеседник агентства.

12 января «Известиям» рассказали в «Аэрофлоте», что самолет, выполнявший рейс SU271 Бангкок – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самарканда в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки. При этом на борту возникла потасовка двух мужчин. После посадки воздушного судна женщина была передана медицинским работникам.

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