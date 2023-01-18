Геймер с 6 тыс. часами в Red Dead Redemption 2 получил подарок от Rockstar

Геймер под ником Colour, наигравший в Red Dead Redemption (RDD) 2 на облачном потоковом сервисе Stadia более 6 тыс. часов, получил от компании Rockstar Games подарки. Об этом молодой человек 18 января сообщил в Twitter.

Он опубликовал фото с различным тематическим мерчем от Rockstar: футболки, кружки, значки, наклейки и т. п.

Rockstar таким образом отреагировала на сентябрьское заявление геймера о том, что из-за закрытия Stadia он может потерять почти 6 тыс. часов прогресса в RDD 2.

При этом в Rockstar сообщили, что все, кто кто играл в Red Dead Online на Stadia минимум за месяц до объявления закрытия сервиса, могут перенести свой прогресс на ПК и консоли. Для этого нужно иметь связанный с платформой аккаунт Rockstar Social Club.

Google Stadia закрывается 18 января 2023 года.

В феврале 2022 года Rockstar подтвердила создание новой GTA.