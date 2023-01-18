Ведущий Fox News заявил об отнятом у американцев праве избирать президента

Скандалы с секретными документами лишают американцев права избирать своих кандидатов на президентских выборах. Об этом 16 января заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В своей колонке он подробно рассказал о скандальных ситуациях, произошедших за последние месяцы с действующим президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, в чьих домах были найдены секретные документы.

Проанализировав произошедшее, Карлсон пришел к выводу, что оба политика стали жертвами высшей бюрократии, манипулирующей обвинениями в их адрес. В связи с этим граждане США могут лишиться права голосовать за кандидатов, которые еще недавно казались обязательными участниками президентской гонки.

«Люди, которые никогда не покидают Вашингтон, и которые фактически управляют правительством, не имеют права решать, потому что это не демократия. Это нечто гораздо более темное. В отношении двух основных кандидатов в президенты в настоящее время проводятся независимые расследования. Таким образом, избиратели больше ничего не решают. Решают те люди, которые фактически управляют правительством», — заявил журналист.

До этого, 12 января, Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

Ранее, 8 августа 2022 года, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Ордер на обыск был согласован с минюстом США.

Сотрудники ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. Также сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном ордере на обыск говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.