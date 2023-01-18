Суд в Оренбуржье вынес приговор водителю за гибель девушки в пьяном ДТП

В Оренбургской области суд вынес приговор жителю Кваркенского района за пьяное ДТП, в результате которого погибла девушка. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина после употребления спиртного у себя дома решил съездить в кафе. Там он встретил знакомых девушек, с которыми продолжил распивать алкоголь, а затем повез до дома одну из них.

Проезжая по селу, водитель заметил машину ППС и решил скрыться. Он увеличил скорость и потерял управление, автомобиль опрокинулся в кювет. Девушка-пассажирка погибла на месте. Как отмечает 56orb.ru, ремнями безопасности оба пристегнуты не были.

Кваркенский районный суд признал автомобилиста виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»). Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с последующим трехлетним запретом на вождение.

Приговор в законную силу пока не вступил.