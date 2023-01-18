Bloomberg заявил о схожести ситуации в России под санкциями с 1990-ми годами

Нынешний экономический период в России, обусловленный многочисленными санкциями, схож с «реминисценцией» 1990-х годов и открывает хорошие возможности перед представителями малого бизнеса хорошие возможности для развития. Об этом говорится в статье Bloomberg от 18 января.

Отмечается, что нынешний период схож с периодом, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

В материале указывается, что антироссийские санкции не только не обрушили экономику страны, но и открыли новые возможности для предпринимателей, которые выкупают бизнес ушедших брендов, либо создают успешные аналоги.

В статье говорится, что уход из России западных брендов стимулировал россиян к открытию новых логистических маршрутов в поисках их замены. Так, одной из основных альтернатив западным поставкам стали поставки из Китая. Благодаря введенному Евросоюзом запрету на экспорт предметов роскоши стоимостью более €300 в России начал «процветать» рынок дизайнерской одежды и аксессуаров.

Ранее в этот день обозреватель газеты The Washington Post Адам Тейлор заявил, что антироссийские санкции стран Запада повлияли на экономику РФ в гораздо меньшей степени, чем предполагалось. Он также указал на то, что полностью изолировать РФ от мира не получилось.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытались ослабить экономику РФ — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, однако их попытки не увенчались успехом.

Западные страны усилили экономическое давление на Россию в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.