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Собянин рассказал о реставрации 15 жилых памятников архитектуры в 2022 году

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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В 2022 году в Москве были отреставрированы 15 жилых домов, являющихся памятниками архитектуры. Об этом 18 января рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

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«Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тыс. москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация. Только за прошлый год мы провели тщательную реставрацию 15 жилых домов, являющихся памятниками архитектуры», — приводит его слова сайт мэра Москвы.

Среди объектов, в которых был завершен капитальный ремонт, стали дома на улицах Остоженке, Волхонке, Арбате и в Староконюшенном переулке. Реставрацией занимались организации, имеющие лицензию Министерства культуры России.

Ранее, 13 декабря, Собянин рассказал, что всего в 2022 году было отреставрировано более 200 памятников архитектуры. С 2010 года количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,1 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,7%.

9 декабря генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, министр культуры РФ Ольга Любимова и ее первый заместитель Сергей Обрывалин осмотрели после реставрационных работ особняк Бахрушина в Москве, в котором размещается российская Генпрокуратура. Комплексную реставрацию особняка с 2019 по 2022 годы провело Министерство культуры.

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