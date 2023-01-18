Два резидента запустят производства в ОЭЗ «Оренбуржье» в 2023 году

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» в 2023 году ожидается запуск сразу двух производств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ОЭЗ.

Первым предприятием, которое начнет выпуск готовой продукции на территории ОЭЗ, станет молочный комбинат «Красногорский». Рабочие уже занимаются установкой и наладкой оборудования.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», комбинат находится на площадке в Оренбурге. Он будет заниматься переработкой молока и производством кисломолочной продукции. Запуск производства ожидается в ближайшие пару месяцев.

Вторым резидентом ОЭЗ, запустившим производство, станет распределительный центр «Оренбург». Через него будет проходить более 1 млн т грузов в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,7 млрд рублей. Его реализация позволит создать 515 рабочих мест.

Распредцентр представляет собой универсальный склад для хранения и транспортировки различных товаров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале текущего года. Сейчас ведется монтаж оборудования.

Производственные площадки новой особой экономической зоны «Оренбуржье» располагаются в Оренбурге и Орске. В марте 2022 года стало известно об одобрении заявки первого резидента.