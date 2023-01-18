NBC News сообщил о намерении Трампа вернуться в Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп перед выборами главы государства в 2024 году намерен вернуться в социальные сети Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом 18 января сообщает телеканал NBC News.

«Президентская кампания Трампа направила формальное обращение в материнскую компанию Facebook для разблокировки его аккаунта», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трампу необходимо восстановить контроль над своими страницами в соцсетях для работы с избирателями. Поводом для блокировки страниц экс-главы государства стали беспорядки и штурм Капитолия, которые произошли два года назад. Тогда здание было разгромлено, а пять человек погибли, включая полицейского.

Вместе с тем доступ к Twitter бывшему президенту был открыт еще в 2022 году — после покупки компании предпринимателем Илоном Маском. При этом Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter, а продолжит вести блог в своей соцсети Truth Social.

В ноябре 2022 года Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден пока не подтвердил свое участие в выборах главы государства.