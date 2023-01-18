Теннисист Медведев пошутил над собой после победы в матче Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев иронично отпраздновал победу над австралийцем Джоном Миллманом во втором круге Australian Open в Мельбурне.

После игры, состоявшейся 18 января, Медведев задрал шорты на левой ноге и показал свое бедро. Позже он рассказал, что спародировал венгра Мартона Фучовича, который недавно отпраздновал свой успех, оголив накачанный торс.

«Многие, наверное, видели в соцсетях форму Фучовича. У меня мышц немного меньше, но я хотел посмеяться над своей формой. Надо посмотреть на фото, думаю, у меня есть немного мышц, но явно не столько», — сказал Медведев в интервью на корте.

Россиянин обыграл Миллмана со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 19 минут. Следующим соперником Медведева станет американец Себастьян Корда.

Накануне во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышел Андрей Рублев. Он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:4, 6:2. За выход в следующий раунд россиянин сыграет с финном Эмилем Руусувуори.