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Престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался отзывать приз у Никиты Михалкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ежегодный международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне (Испания) сообщил, что не планирует лишать российского режиссера Никиту Михалкова высшей награды «Золотая раковина» в связи с его включением в санкционный список ЕС. Об этом говорится в ответе организации на запрос «Известий».

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«Нам нечего сказать по поводу санкций Европейского союза, но мы также считаем, что было бы неуместно отзывать у него награду», — сообщили представители престижного кинофестиваля.

В связи с тем, что ранее уже были прецеденты лишения граждан России наград, «Известия» отправили запросы в европейские институции, в которых Михалков получал призы за свои картины. В их числе Каннский кинофестиваль, Венецианский МКФ, Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA), МКФ острова Фаро, МКФ в Кельне, Европейская киноакадемия «Феликс», МКФ документальных фильмов в Лейпциге и другие. Однако МКФ в Сан-Себастьяне был единственным из всех фестивалей, кто прислал ответ. Там в 1977 году российский режиссер получил высшую награду «Золотая раковина» за фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Среди других крупных иностранных и международных призов режиссера числятся «Золотой лев», которым его наградили на Венецианском МКФ в 1991 году за картину «Урга — территория любви», а также «Золотой лев за карьеру» в 2007 году за вклад в киноискусство. Еще Никита Михалков получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 1994 году за «Утомленных солнцем» — и «Оскар» за тот же самый фильм в 1995 году.

Евросоюз включил Михалкова в черный список в декабре 2022 года, обосновав это тем, что тот поддерживает проведение специальной военной операции, а также вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Санкции запрещают поездки на территорию ЕС, а также предполагают заморозку активов на европейской территории.

16 января Михалков написал открытое письмо, в котором обвинил Брюссель в недемократическом подходе.

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